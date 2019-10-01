Итоги дня: нападение на сотрудника Следкома, старт осеннего призыва, электронные выборы в Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 1 октября.

Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета полковник Владислав Капустин, на которого напали с ножом возле проходной здания СК, умер в реанимации НИИ Н.В. Склифосовского. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

С 1 по 2 октября на площадке «Казань Экспо» проходит Всемирный цифровой саммит по технологии интернета вещей (IoT & AI World Summit Russia). Мероприятие проводится в республике уже третий раз и не прекращает бить собственные рекорды: в этом году на него съехались более 1500 делегатов и 200 отраслевых экспертов-практиков из 25 стран. Для сравнения: в 2018 году саммит принял порядка 900 делегатов из 25 стран. Сегодня состоялась торжественная церемония открытия саммита IoT. Подробности — в материале «Реального времени».

В Государственный совет Татарстана внесли законопроект о бюджете Татарстана на 2020 год и на плановый период 2021 — 2022 годов. В ближайшее время документ, содержащий более 4 тыс. страниц, будет передан на предварительное рассмотрение в комитеты.

Власти России планируют разрешить иностранцам, желающим получить российский паспорт, не отказываться от иного гражданства.

Сегодня, 1 октября, по всей России стартует осенняя призывная кампания, которая продлится до конца 2019 года. Количество контрактников в Российской армии растет, но призывников при этом меньше не становится: об этом свидетельствуют данные новой призывной кампании в Татарстане, которые озвучил сегодня военный комиссар Татарстана Сергей Погодин. При этом в условиях ужесточения правил призыва в республике становится все популярнее возможность пойти сразу на контракт: отслужить два года, но избежать всех прелестей срочной службы. Как это сделать и другие подробности новой призывной кампании — в материале «Реального времени».

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов предложил провести в Казани электронное голосование на выборах депутатов Госдумы в 2021 году. В Татарстане инициативу поддержали.