Россия может изменить правила предоставления гражданства

Власти России планируют разрешить иностранцам, желающим получить российский паспорт, не отказываться от иного гражданства. Об этом говорится в материалах правительства, размещенных вместе с проектом федерального бюджета на 2020—2022 годы.

Данное предложение обсуждалось на заседании экспертного совета при управлении президента по обеспечению конституционных прав граждан 24 сентября в администрации президента, пишет РБК.

Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский назвал планы властей разумной мерой, которая упрощает жизнь людям.

«Человек не раб своего государства», — отметил он.

Ранее МВД разработало законопроект об упрощении порядка получения гражданства России иностранцами, которые окончили российские вузы.