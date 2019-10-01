Венедиктов предложил провести в Казани электронные выборы депутатов Госдумы

Фото: Максим Платонов

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов предложил провести в Казани электронное голосование на выборах депутатов Госдумы в 2021 году. Инициативу он направил председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой.



В обращении, которое Венедиктов опубликовал в своем телеграм-канале, говорится, что в Татарстане информационные технологии развиты так же высоко, как в Москве.

Систему электронного голосования протестировали 8 сентября на выборах депутатов Мосгордумы в трех избирательных округах. Проголосовать можно было с компьютера или мобильного устройства.