В Госсовет Татарстана внесли проект бюджета на 2020—2022 годы, он содержит более 4 тыс. страниц

Фото: Максим Платонов

В Государственный совет Татарстана внесли законопроект о бюджете Татарстана на 2020 год и на плановый период 2021 — 2022 годов. В ближайшее время документ будет передан на предварительное рассмотрение в комитеты.



Законопроект о бюджете представлен на русском и татарском языках. Всего в документе насчитывается 4 098 страниц, сообщается на сайте Госсовета РТ. 10 октября состоятся парламентские слушания. В начале следующей недели пройдут зональные совещания в Арском, Зеленодольском и Муслюмовском муниципальных районах РТ.

Так, в 2020 году доходы консолидированного бюджета составят 310,2 млрд рублей, расходы — 313,1 млрд рублей. В 2021 году доходы ожидаются в размере 315,4 млрд рублей, расходы — 318,2 миллиарда. В 2022 году бюджет рассчитывает получить 319 млрд рублей, траты составят 321,6 млрд рублей соответственно. Дефицит ожидается в размере 2,9 млрд, 2,8 млрд и 2,6 млрд рублей соответственно.

Бюджет был сформирован исходя из того, что в 2020 году среднегодовой курс доллара составит 64,9 рубля, в 2021 году — 65,4 рубля, в 2022 году — 66,2 рубля.

Ранее депутаты Государственного совета приняли законопроект о внесении изменений в республиканский закон о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Так, доходная часть бюджета на этот год увеличена на 12,9 млрд рублей.