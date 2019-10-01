Следком опубликовал видео задержания напавшего на сотрудника СК, возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России опубликовал видео с места нападения на сотрудника ведомства в Москве. Также на кадрах есть момент задержания преступника.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Нападавший был сразу же задержан, его допрашивают. По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в самое ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния, сообщает СК.

Ранее сотрудник центрального аппарата Следственного комитета полковник Владислав Капустин, на которого напали с ножом возле проходной здания СК, умер в реанимации НИИ Н.В. Склифосовского.