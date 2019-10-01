Власти Татарстана поддержали предложение ввести электронные выборы

Власти Татарстана готовы изучить опыт Москвы и ввести электронное голосование на выборах.

«Наша позиция, в принципе, сводится к одному: любое решение, которое совершенствует избирательный процесс, делает его более прозрачным и удобным для избирателей, мы приветствуем», — сказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова (цитата по ТАСС).

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов предложил провести в Казани электронное голосование на выборах депутатов Госдумы в 2021 году. Инициативу он направил председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой. В обращении говорится, что в Татарстане информационные технологии развиты так же высоко, как в Москве.

Систему электронного голосования протестировали 8 сентября на выборах депутатов Мосгордумы в трех избирательных округах. Проголосовать можно было с компьютера или мобильного устройства.