СМИ: сотрудник СК, раненный у здания центрального аппарата ведомства, умер в реанимации
Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета полковник Владислав Капустин, на которого напали возле проходной здания СК, умер в реанимации НИИ Н.В. Склифосовского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Ранее стало известно, что неизвестный напал с ножом на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России на проходной у главного здания ведомства в центре Москвы.
Нападавшего задержали, с ним работают следователи. Обстоятельства ЧП выясняются.Происшествия
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