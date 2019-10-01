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СМИ: сотрудник СК, раненный у здания центрального аппарата ведомства, умер в реанимации

13:21, 01.10.2019
СМИ: сотрудник СК, раненный у здания центрального аппарата ведомства, умер в реанимации
Фото: sledcom.ru

Сотрудник центрального аппарата Следственного комитета полковник Владислав Капустин, на которого напали возле проходной здания СК, умер в реанимации НИИ Н.В. Склифосовского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Ранее стало известно, что неизвестный напал с ножом на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России на проходной у главного здания ведомства в центре Москвы.

Нападавшего задержали, с ним работают следователи. Обстоятельства ЧП выясняются.

Происшествия
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