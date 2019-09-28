МЧС России запустит в соцсетях акцию против разведения открытого огня на балконах

МЧС России запустит в социальных сетях профилактическую акцию «Не допусти открытый огонь на балконе!».

«Прими участие в акции и используй хэштег #балконнедляогня. Поделись своей историей, как чье-то неосторожное обращение с огнем на балконе привело к плачевным последствиям. Выскажи свое мнение. Пришли видео или фотографии», — обратились к россиянам в ГУ МЧС РФ по РТ.

Там отметили, что в 2016 году произошло 907 пожаров на балконах и лоджиях, в 2017 — 1 478, в 2018 — 1 964. В 2019 году с начала года уже произошло 1 823 пожара. За последний год число погибших от пожаров на балконе составило 12 человек, 135 человек получили травмы. Это связано с неосторожностью при курении (60%) и запуском петард (40%).

«Изменения в ППР не запрещают курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — отметили в МЧС.

Ранее правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые вступят в силу с 1 октября. Они запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц, общежитий. Это касается и курения. Позже СМИ опровергли эту информацию и, ссылаясь на источники в МЧС, подчеркнули, что нововведение не затронет людей с данной вредной привычкой.



Однако вчера в МЧС подтвердили запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов. Сегодня его опровергли.