МЧС подтвердило запрет курения на балконах

МЧС России подтвердило, что с первого октября начинает действовать запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.

«Запрет касается курения на балконах», — сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

Там предупредили, что за нарушение правил разведения огня предусмотрены административные и даже уголовные наказания.

За курение на балконе могут оштрафовать на сумму до трех тысяч рублей — или до пяти тысяч рублей, если из-за нарушения правил возник пожар.

А если из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир, курильщику грозит уголовная ответственность. К ответственности будут привлечены люди, чья вредная привычка стала причиной пожара, подчеркнули в МЧС.

Ранее правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые вступят в силу с 1 октября. Они запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц, общежитий. Это касается и курения. Позже СМИ опровергли эту информацию, и, ссылаясь на источники в МЧС, подчеркнули, что нововведение не затронет людей с данной вредной привычкой.

