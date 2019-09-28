В МЧС снова заявили, что новые правила не запрещают курить на балконах

Фото: Максим Платонов

Постановление правительства об изменениях в правила противопожарного режима не запрещает курить на балконах.

«Но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — цитирует ТАСС сообщение МЧС РФ.

Ранее правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые вступят в силу с 1 октября. Они запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц, общежитий. Это касается и курения. Позже СМИ опровергли эту информацию и, ссылаясь на источники в МЧС, подчеркнули, что нововведение не затронет людей с данной вредной привычкой.



Однако вчера в МЧС подтвердили запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов. Эту меру уже успели поддержать в Кремле.