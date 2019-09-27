Главное к утру: налоги для бизнеса, учения ФСБ в Татарстане и ипотека под 3%

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 27 сентября.

Бизнес опасается роста налоговой нагрузки в связи с поправками, касающимися кадастровой оценки стоимости объектов. Перечень таких объектов может стать открытым.



ФСБ провела учения в Татарстане, касающиеся противодействия терроризму. По сценарию, условный террорист-смертник захватил рейсовый автобус с пассажирами и выдвинул ряд требований.



Минсельхоз готовится ввести ипотеку под 3% годовых. Такие условия будут предлагаться молодым специалистам, переехавшим на село.



Минздрав РФ предложил ограничить число курилок в аэропортах. В министерстве считают, что кабинок для курения должно быть не больше двух. Предлагается делать их непрозрачными и хорошо вентилируемыми.



Forbes назвал самые закрытые из крупнейших российских компаний. Среди них оказался и дискаунт-ретейлер Fix Price.



В татарстсанском главке МЧС опубликовали фото и видео пожара в челнинском ресторане «Арарат».



Средний россиянин намерен жить до 87 лет. Опрос показал, что в Оренбурге этот возраст составляет 86 лет, а в Уфе — 84,5 года.

