Минздрав России предложил установить в аэропортах не более двух «курилок»

В российских аэропортах может появиться не более двух «курилок» в «чистой зоне». Такое ограничение предложил установить Минздрав РФ в поправках к депутатскому законопроекту о возвращении курительных комнат в воздушные гавани.

Чтобы другие пассажиры не видели дымящих, «курилки» должны представлять собой изолированные помещения с непрозрачными стенами. Комнаты следует оборудовать вентиляционными системами.

Ставить «курилки» предлагается только в зонах, предназначенных для зарегистрированных на рейс пассажиров, уже прошедших предполетный досмотр, либо для тех, кто следует транзитом. При этом расположить курительные комнаты следует таким образом, чтобы они были максимально удалены от пунктов предполетного досмотра и от путей следования пассажиров к выходам на посадку и к выходам из аэропорта после высадки из самолета, пишут «Известия».

Проект Минздрава должен быть доработан к 1 октября, затем поправки могут быть внесены в Госдуму.

Ранее СМИ сообщили, а потом опровергли информацию о том, что россиянам запретят курить на балконах.