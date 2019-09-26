ФСБ на учениях под Казанью захватила «террориста-смертника» и его «сообщника»

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Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) в Татарстане провел учения по пресечению террористических актов. По сценарию учений, условный террорист-смертник захватил рейсовый автобус с пассажирами и выдвинул ряд требований.

Далее сотрудникам спецслужб удалось уговорить «террориста» сдаться без причинения вреда заложникам. Одновременно на прилегающей территории спецслужбы нашли и захватили сообщника преступника, который наблюдал за действиями силовых структур посредством беспилотного летательного аппарата и передавал информацию условному террористу.

В учениях принимали участие силы и средства республиканских структур ФСБ, ФСО, МВД, МЧС, Минздрава, Росгвардии и ФСИН России, передает пресс-служба оперативного штаба.

Напомним, в конце июля ФСБ задержала в Татарстане таксистов, готовивших диверсии. Уроженцы Нижнекамска были отправлены под арест.

