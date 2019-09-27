Опрос показал, до какого возраста хотят жить россияне

Средний житель России намерен жить до 87 лет. В Москве и Севастополе жители считают «нормальным» возраст в 92 года.

Жители Оренбурга планируют жить не меньше 86 лет, а уфимцы — 84,5 года, показывают данные исследования негосударственного пенсионного фонда «Сбербанка».

Как пишут «Известия», средний возраст до которого согласны жить россияне — это 86,7 года. А медианный показатель — 81,9 года.

При этом пока средняя продолжительность жизни в стране составляет 73,7 года.

При этом россияне не просто мечтают о долголетии: 64% респондентов так или иначе заботятся о здоровье ради него. 35% из них занимаются спортом или фитнесом, еще 58% придерживаются диет и правильного питания, а 12,5% хотели бы избавиться от вредных привычек — курения и злоупотребления алкоголем.