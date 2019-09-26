Минсельхоз России анонсировал «революционное решение» по льготной ипотеке

Ставка по ипотечным кредитам для молодых специалистов в сельской местности может составить 3% или менее. Такие меры анонсировал Минсельхоз России в рамках новой госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

О программе рассказал замминистра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев.

«[Для поддержки молодых семей и специалистов на селе] льготная ипотека — новое прорывное и революционное решение — до 3 процентов с возможностью снижения до 0,1 процента с учетом софинансирования регионов», — приводит слова Лебедева ТАСС.

По словам чиновника, сейчас в Минсельхозе прорабатывают условия получения такой ипотеки, метраж жилых помещений.

Ранее стало известно, что Татарстан и Башкирия вошли в топ-10 регионов с самой востребованной ипотекой.

