Пожар в челнинском ресторане «Арарат» — появились фото и видео с места событий
Сегодня в Набережных Челнах загорелось здание недействующего ресторана «Арарат». Очевидцы сообщают, что на месте пожара виден густой черный дым из-под кровли на площади 600 кв. м, наблюдаются отдельные очаги открытого горения.
МЧС Татарстана опубликовало фотографии и видео с места событий.
Всего к ликвидации привлечены 82 человека и 23 единицы техники, проводится наращивание сил и средств. Из-за сильного задымления проводится эвакуация жителей рядом стоящих жилых домов.
Погибших и пострадавших нет.
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