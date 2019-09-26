Пожар в челнинском ресторане «Арарат» — появились фото и видео с места событий

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану

Сегодня в Набережных Челнах загорелось здание недействующего ресторана «Арарат». Очевидцы сообщают, что на месте пожара виден густой черный дым из-под кровли на площади 600 кв. м, наблюдаются отдельные очаги открытого горения.

МЧС Татарстана опубликовало фотографии и видео с места событий.

Всего к ликвидации привлечены 82 человека и 23 единицы техники, проводится наращивание сил и средств. Из-за сильного задымления проводится эвакуация жителей рядом стоящих жилых домов.

Погибших и пострадавших нет.