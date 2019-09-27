Бизнес ожидает роста налоговой нагрузки из-за поправок в кодекс

Поправки в Налоговый кодекс, касающиеся расчета стоимости объектов по кадастровой стоимости грозит ростом налоговой на бизнес. Аналитики считают, что теперь перечень таких объектов станет открытым.

В Минфине заверяет, что такого не произойдет, пишут «Ведомости».

С 2014 года по кадастровой стоимости бизнес платит за торговые центры, офисы и жилые дома. Теперь же предлагается включить в перечень «иные объекты», по которым налог с кадастровой стоимости платит население.

Эксперты отмечают, что бизнес пугает именно открытость списка. Поправки позволяют повысить налог за склады, промышленные здания, теплицы, коровники и любые объекты.

Налоговые платежи существенно вырастут, но главное — не ясно, как рассчитывать кадастровую стоимость некоторых объектов, например производственных помещений, отметил один из менеджеров зарубежной компании.

Дополнительным риском эксперты считают издержки на оспаривание кадастровой стоимости. По одному объекту они могут составить сотни тысяч рублей.