Forbes назвал «самые закрытые» российские компании — как минимум одну из топ-5 знают почти все

Из 200 крупнейших компаний России Forbes выбрал самые закрытые — те, о которых меньше всего информации в СМИ и в открытых источниках.

На первом месте оказался ретейлер «Светофор», штаб-квартира которого расположена в Красноярске. Его выручка составляет 79,3 млрд рублей. На второй позиции оказалась компания Major, которая занимается продажей автомобилей. Ее выручка составляет 166,3 млрд рублей. В тройке находится и крупный подрядчик РЖД, компания «1520», с выручкой за 2018 год в 97,4 млрд рублей.

На четвертом месте — фирма Mercury, которая является одним из крупнейших российских ретейлеров предметов роскоши. А на пятом месте оказался дискаунт-ретейлер Fix Price, которая владеет 3 316 магазинами в пяти странах.

Напомним, накануне Forbes также составил топ-50 иностранных компаний на российском рынке.

