Зачем Марио Варгас Льоса приезжал в СССР

В Доме творчества Переделкино исследовательница Кристина Буйнова презентовала книгу о Марио Варгасе Льосе

Фото: Предоставлено Домом творчества «Переделкино»

В январе этого года в Перу у историка Кристины Буйновой вышла монография «Пять дней в Москве. Марио Варгас Льоса и советский социализм (1968)». Пока книга доступна только на испанском языке, но Буйнова верит, что в России найдется издатель, который заинтересуется ее работой. А пока она рассказала, зачем классик латиноамериканской литературы приезжал в Советский Союз и как издавались его книги в СССР.

Письма Варгаса Льосы Союзу писателей СССР

Последний раз Марио Варгас Льоса приезжал в Россию в 2017 году. Сейчас ему 88 лет, он один из немногих ныне живущих нобелевских лауреатов по литературе, эту премию, кстати, получил в 2010 году. В Перу писатель — абсолютная звезда. Не только потому, что он нобелевский лауреат. Вокруг него постоянно много скандалов и женщин (даже сейчас), а также он знаменит своими неоднозначными высказываниями.

История книги Буйновой такая же необычная, как и ее главный герой. В 2021 году исследовательница читала лекцию о пребывании Марио Варгаса Льосы в Москве. А после университет предложил ей написать об этом статью. Кристина Буйнова рассказала о своих планах в соцсетях, где ее нашел профессор Орегонского университета Карлос Агирре. Он занимается литературой Латинской Америки 1960—1970-х годов, яркие представители которой — непосредственно Марио Варгас Льоса, Габриэль Гарсиа Маркес, Хулио Кортасар и Карлос Фуэнтес. Оказалось, что у Агирре тоже была информация о визите Варгаса Льосы в СССР. Он предложил Буйновой сравнить их данные.

До этого момента Кристина Буйнова занималась изучением контактов Союза писателей СССР с иностранными авторами в 1960-х и 1970-х годах. То есть основной предмет ее деятельности — это именно Союз писателей: как они взаимодействовали с авторами из других стран, как заманивали их в Советский Союз и зачем это делали, а также как решали вопрос нарушения авторских прав.

Историк Кристина Буйнова. Предоставлено Домом творчества «Переделкино»

Карлос Агирре изучал фонды Принстонского университета, где хранится большая коллекция писем латиноамериканских писателей. И обнаружилось, что у Буйновой и Агирре оказались две части одной переписки. У Кристины Буйновой были письма, которые Марио Варгас Льоса писал Союзу писателей СССР, а у Агирре — ответы того самого Союза писателей. В итоге материала набралось больше, чем на статью, и исследователи решили выпустить книгу, которая как раз вышла в начале года в Перу, на родине Варгаса Льосы.

Как началась история Марио Варгаса Льосы с СССР

В 1963 году в СССР издали книгу Марио Варгаса Льосы «Город и псы». Это дебютный роман писателя. «Его об этом не уведомили, как не уведомляли почти никого. О том, что в переводе будет цензура, ему, естественно, тоже не сообщили», — сказала Кристина Буйнова. Нужно отметить, что до 1973 года СССР не подписывал Конвенцию по авторским правам, поэтому в стране могли издавать что угодно, и по большому счету им за это ничего не было. По сути, тогда просто брали оригинал, переводили его и публиковали.

Варгас Льоса узнал о выходе своего романа в СССР от третьих лиц во время пребывания на Кубе. Его возмутил сам выход романа без разрешения, а также цензура в отношении текста. Буйнова рассказала, что в одном из интервью Варгас Льоса упомянул о 50 страницах, вычеркнутых цензурой из русского издания. Но в прошлом году переводчица Дарья Синицына делала новый перевод романа «Город и псы», а заодно сравнила его с переводом 1963 года. По ее словам, из романа пропало 12 страниц текста. Кстати, это была не политическая цензура. Вырезали в основном сцены сексуального характера и слова, которые цензорам показались неприемлемыми для советских читателей, например «яйца».

Еще одна любопытная история, связанная с этим романом, касается его репутации. В то время в Советском Союзе писателей делили на прогрессивных и реакционных. Варгаса Льосу относили к первым из-за устойчивого слуха, что тысячу экземпляров романа «Город и псы» сожгли на костре. На самом деле такого не было. Соавтор Буйновой, Карлос Агирре, даже написал об этом книгу. Но слух был силен, и даже сейчас многие уверены, что подобное действительно происходило.

Хочешь гонорар? Приезжай!

Когда Марио Варгас Льоса узнал о выходе своего романа, то написал письмо иностранной комиссии Союза писателей СССР. В своем письме писатель спрашивал о судьбе романа в России, просил хотя бы один экземпляр и уточнил вопрос гонорара. Адресат откликнулся довольно быстро. По словам Буйновой, советская сторона предложила за роман 1 500 рублей. Но были определенные ограничения. Получить деньги можно было только в СССР (для чего Варгаса Льосу и позвали в страну), и только в рублях. То есть потратить их можно было опять-таки только в Советском Союзе. К слову, средняя зарплата рабочего тогда составляла 100 рублей. То есть для СССР это были довольно неплохие деньги и гораздо больше гонорара отечественных авторов.

В итоге после нескольких писем договорились, что часть денег Варгас Льоса получит все-таки в рублях и в России, а часть ему переведут в валюте. Кстати, перевод денег за границу шел до писателя с большими проблемами в течение полутора лет.

В итоге в мае 1968 года Марио Варгас Льоса все-таки приехал в Советский Союз. Тут нужно отметить, что к тому моменту писатель уже разочаровался в социализме. Сначала он был ярым его сторонником и вдохновлялся революцией на Кубе. Но после того как советские войска вошли в Венгрию в 1956-м и в Прагу в 1968-м, убеждения Варгаса Льосы пошатнулись. Окончательное разочарование произошло, когда Фидель Кастро поддержал ввод войск в Прагу в 1968 году. После этого Марио Варгас Льоса написал несколько критических статей в адрес СССР.

Историк Кристина Буйнова. Предоставлено Домом творчества «Переделкино»

Но, несмотря на критику, его все-таки пригласили в страну. Буйнова считает, что Советский Союз в тот момент находился в сильной международной изоляции. Поэтому власти решили закрыть глаза на выпады Варгаса Льосы в СМИ в отношении СССР в частности и социализма в целом. Писатель провел в России пять очень насыщенных дней. Для него составили программу, которая не давала возможности даже вздохнуть спокойно. Правда, Буйнова сказала, что он отказался от некоторых мероприятий. К примеру, не ходил на возобновившуюся после запрета постановку по пьесе Михаила Булгакова «Бег».

Кристина Буйнова предположила, что Варгас Льоса очаровал всех, кто с ним контактировал в те дни. Никто из встречающих не оставил негативных воспоминаний о его визите, а все острые моменты были сглажены, как будто переводчики и сопровождающие пытались защитить писателя. Кстати, и после визита в СССР Варгас Льоса поддерживал отношения как с Союзом писателей, так и с отдельными его представителями. К примеру, он долго переписывался с переводчицей Ниной Булгаковой. Есть даже предположение, что они случайно пересеклись в каком-то аэропорту во время одной из заграничных поездок Булгаковой.

В своей книге Кристина Буйнова более подробно описывает эти пять дней, а также рассказывает об отношениях Марио Варгаса Льосы с социализмом. Нам лишь остается надеяться, что в ближайшее время эта книга будет издана на русском языке.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».