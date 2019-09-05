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Главное к утру: уязвимость в Android, амнистия для пермского прокурора и неформальная занятость в России

07:00, 05.09.2019
Главное к утру: уязвимость в Android, амнистия для пермского прокурора и неформальная занятость в России
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 5 сентября.

Очередная страница в обсуждении запрета мобильных телефонов для школьников: глава Роспотребнадзора высказалась против такого запрета. При этом еще вчера опубликовали первое исследование, которое свидетельствует о вреде сотовых телефонов для детей.

Росстат выявил рост неформальной занятости в России. Отмечается, что этот показатель имеет сезонность: летом неформально занятых всегда больше.

Центробанк объяснил, как объединить ОСАГО и каско в одном полисе.

В Кабмине Татарстана назвали места концентрации происшествий на дорогах республики за 2018 год. В список вошли 14 таких точек.

Также власти Татарстана утвердили границы Казанского суворовского училища как архитектурного памятника.

В Пермском крае суд амнистировал экс-прокурора по делу о коррупции на 100 млн рублей.

В смартфонах на Andriod обнаружили уязвимость для атак через SMS: при помощи такой атаки со смартфона можно украсть практически любые данные.

В Минобрнауки назвали самые популярные специальности в вузах.

Жители Омска возмутились переходом «в никуда».

Общество Татарстан
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