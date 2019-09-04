В Пермском крае суд амнистировал экс-прокурора по делу о коррупции на 100 млн рублей

Сегодня Ленинский райсуд Перми признал экс-прокурора края Александра Кондалова виновным в превышении должностных полномочий, причинившее бюджету региона ущерб в 100 млн рублей. Ему был вынесен штраф в 80 тысяч рублей и освобожден от наказания по амнистии.

Процесс был закрытым и заочным, бывший прокурор Прикамья проживает в Израиле, сообщает 59.ru.

После освобождения Кондалова от наказания суд снял арест с имущества бывшего прокурора: гостевого дома в оселке Полазна и 4 счетов в Сбербанке.

Экс-прокурор обвинялся в утверждении ложных документов, о снижении класса опасности нефтяных объектов. Ущерб по делу оценивался в 100 млн рублей.

Во время расследования также проверялась информация о причастности Кондалова к выводу из России около 1 млрд рублей, передает издание со ссылкой на источники. Однако, что удалось выяснить следователям ФСБ не сообщается.