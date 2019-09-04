Власти Татарстана утвердили границы Казанского суворовского училища как архитектурного памятника
Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана утвердил границы исторического здания Казанского суворовского училища, как объекта культурного наследия регионального значения.
В реестре оно фигурирует как «Здание института благородных девиц».
Документ также утверждает режим использования территории объекта.
Напомним, что накануне комитет утвердил границы 15 памятников истории и культуры федерального значения.
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