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Власти Татарстана утвердили границы Казанского суворовского училища как архитектурного памятника

21:59, 04.09.2019
Власти Татарстана утвердили границы Казанского суворовского училища как архитектурного памятника
Фото: mil.ru

Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана утвердил границы исторического здания Казанского суворовского училища, как объекта культурного наследия регионального значения.

В реестре оно фигурирует как «Здание института благородных девиц».

Документ также утверждает режим использования территории объекта.

Напомним, что накануне комитет утвердил границы 15 памятников истории и культуры федерального значения.

ОбществоИстория Татарстан
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