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Жители Омска возмутились переходом «в никуда»

19:47, 04.09.2019
Жители Омска возмутились переходом «в никуда»
Фото: vk.com/aomsk

Подписчики паблика «Аварийный Омск» возмутились пешеходным переходом, который упирается в трамвайные рельсы. Переход на улице Лермонтова представляет опасность, убеждены жители города.

«По этому переходу здоровому человеку не возможно спокойно перейти, что говорить про инвалидов колясечников и мамочкам с детьми на колясках», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены, РВ).

Судя по снимкам, зебра ведет от торговых павильонов и тротуара к трамвайным путям, за которым начинается газон.

У дороги установлены все необходимые дорожные знаки, согласно которым переход заканчивается в траве.

По словам авторов поста, звонки местных жителей в департамент дорожного хозяйства не дали результатов.

В комментариях отмечают, что на улице Лермонтова автомобилисты часто разгоняются, что создает дополнительную опасность.

Общество
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