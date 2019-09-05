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Центробанк объяснил, как объединить ОСАГО и каско в одном полисе

05:57, 05.09.2019
Центробанк объяснил, как объединить ОСАГО и каско в одном полисе
Фото: roscontrol.com

Центробанк по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева разработал предложения, как объединить обязательную автостраховку (ОСАГО) и добровольную (каско). Согласно этим предложениям, полис каско будут печатать на обратной стороне полиса ОСАГО.

В случае приобретения объединенного полиса каско должно предоставлять стандартную защиту от риска утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, а сроки договоров ОСАГО и каско должны совпадать: при истечении срока одного полиса автоматически становится недействительным и полис на обратной стороне.

У автовладельцев при этом останется возможность покупать полисы и по отдельности, отмечают «Ведомости».

Напомним, в сентябре Центробанк также предложил передать функции куратора техосмотра автомобилей правительству. Сейчас за это ответственность несет Российский союз автостраховщиков (РСА).

Авто
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