Глава Роспотребнадзора высказалась против запрета мобильных телефонов для школьников

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что не видит необходимости в запрете мобильных телефонов для школьников в образовательных учреждениях.

Попова рассказала, что созданная по поручению главы Совфеда Росии Валентины Матвиенко (которая высказывалась за запрет телефонов в школах) рабочая группа детально изучила этот вопрос. Участники группы пришли к решению, что необходимо лишь разработать методические рекомендации, «в которых прописано, как можно отрегулировать использование телефонов».

— При этом вместе с родительским сообществом пришли к общему мнению, что запрещать мобильные телефоны сегодня оснований и смысла нет, — приводит слова Поповой «Известия».

Вопрос о запрете мобильных телефонов для школьников активно обсуждался этим летом в обществе и правительственных кругах. При этом накануне были опубликованы первые результаты многолетнего исследования, которое подтвердило вред использования мобильных телефонов для детей.