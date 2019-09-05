Росстат выявил рост неформальной занятости в России

Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла на 1,5 млн человек. Сейчас эта доля составляет 21,3% от общего числа занятых, следует из данных Росстата.

Общее количество неформально занятых россиян составляет 15,25 млн человек. Всего же во втором квартале количество занятых россиян составило 71,6 млн. При этом в неформальном секторе трудится больше мужчин (8,36 млн), чем женщин (6,89 млн).

Рекорд неформальной занятости последний раз фиксировали в 2016 году — тогда по итогам года количество неформально занятых россиян составляло 15,4 млн человек.

РБК отмечает, что неформальная занятость имеет ярко выраженную сезонность: летом она всегда выше, поскольку значительная часть неформальных работников занята в сельском хозяйстве.

Ранее Росстат выявил рост «невидимой» экономики в стране.