В Минобрнауки назвали самые популярные специальности в вузах

Эксперты Минобрнауки определили наиболее популярные специальности у абитуриентов этого года. Самый высокий конкурс отмечен на специальности из области медицины, экономики, журналистики и международных отношений.

В этих сферах на одно место претендовали в среднем по 14 абитуриентов, передает проект ТАСС «Будущее России» ответ пресс-службы Министерства науки и высшего образования.

По данным министерства, всего на 30 августа в российские вузы поступило почти 715 тысяч человек. Более половины из них (465 тысяч) поступили на бюджетные отделения. На платной основе будут учиться 239 тысяч человек.

Средний результат по ЕГЭ среди поступивших на бюджет студентов очных отделений составил 71,05 балл, что, как отмечают в Минобрнауки, «на 1,41 балла выше среднего балла зачисленных в 2018 году».

Эти показатели характерны для абитуриентов в Татарстане и Башкирии. Также они зафиксированы в московских вузах, Томской, Новосибирской, Ярославской и Нижегородской областях.

В министерстве добавили, что пока данные предварительные, поскольку на текущий момент продолжается публикация всех приказов о зачислении. Говорить о финальных данных можно будет ближе к 1 октября, обратили внимание в ведомстве.