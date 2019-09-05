Власти Татарстана определили места концентрации ДТП в республике

В кабмине Татарстана назвали места концентрации происшествий на дорогах республики за 2018 год. В список вошли 14 таких точек.

Сам перечень был опубликован в постановлении республиканского правительства «Об утверждении Стратегии развития санитарной авиации в РТ до 2024 года».

Согласно этому списку, наибольшее количество таких локаций находится на трассе М-7, там таких точек 9. При этом на Орловском кольце (1 052 км) за год зарегистрировано 9 столкновений автомобилей и 1 наезд на препятствие.

На трассе Казань — Оренбург есть участок между 23 и 24 км, где зафиксированы 6 случаев столкновений транспорта.