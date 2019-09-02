Главное за выходные: День знаний, изменение механизма выплат накопительной пенсии, история с убийством ребенка в Башкирии

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 2 сентября.

Накануне в России отмечался День знаний. В этот день в Казани открылась первая в Поволжье Кембриджская международная школа «Бала-Сити». В этом году школа примет 220 учеников начального, среднего и старшего звена.

Также вчера профессиональный праздник отметили работники нефтяной, газовой и топливной промышленности. «Реальное время» вспомнило, как зарождался и развивался один из ключевых секторов экономики Татарстана.

Пенсионный фонд России (ПФР) выступил с инициативой поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пожилой человек будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.



СМИ сообщили, что публично-правовая компания (ППК) «Военно-строительный комплекс» может достроить космодром «Восточный» вместо ПСО «Казань». Этот вопрос может быть решен по итогам совещания у президента России Владимира, которое он проведет 6 сентября непосредственно на «Восточном».

В Индонезии Совет ЮНЕСКО включил башкирский геопарк «Янган-Тау» в глобальную сеть. Таким образом, он стал первым в России и на всем постсоветском пространстве, кто получил этот статус.

Суд в Башкирии отправил под стражу 28-летнюю жительницу Дюртюлинского района, которую обвиняют в убийстве собственного полуторагодовалого ребенка. Изначально подозреваемая заявила о пропаже ребенка.