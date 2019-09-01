Башкирский геопарк «Янган-Тау» первым в России получил статус ЮНЕСКО

В Индонезии Совет ЮНЕСКО включил башкирский геопарк «Янган-Тау» в глобальную сеть. Таким образом, он стал первым в России и на всем постсоветском пространстве, кто получил этот статус.

Руководство объекта считает, что это позволит повысить турпоток в три раза, сообщает пресс-служба главы республики.

На данный момент разработана стратегия развития геопарка, направленная на увеличение турпотока в три раза за 5 лет. Для этого планируется строительство дорог и инфраструктуры, открытие музеев.

О том, что «Янган-Тау» может получить статус глобального геопарка ЮНЕСКОЮ, стало известно еще два года назад.