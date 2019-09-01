День нефтяника: как развивалась нефтегазохимия Татарстана

07:00, 01.09.2019 43 1
Первый нефтяной фонтан забил в Татарстане 25 июля 1943 года на Шугуровской скважине №1. Нефть Татарстана, которая манила на протяжении нескольких столетий, наконец была найдена.Спустя 5 лет, 25 июля 1948 года, при испытании скважины №3 близ деревни Ромашкино забил еще один фонтан13 июля 1963 года открылась новая страница в истории нефтехимии Татарстана — «Казаньоргсинтез» выпустил первую партию своей продукцииПАО «Казаньоргсинтез» — одно из важнейших для экономики Российской Федерации химических предприятий с 60-летней историей.В ноябре 2018 года к 60-летию со дня основания и 55-летию со дня выпуска первой продукции предприятия ПАО «Казаньоргсинтез» запустил четыре новые печи пиролизаВ 2018 году «Казаньоргсинтез» произвел 1,8 млн тонн продукции органического синтеза. Основной продукцией предприятия являются полимеры и сополимеры этилена и поликарбонаты31 июля 1967 года родилось новое нефтехимическое предприятие — «Нижнекамский химкомбинат»Сегодня «Нижнекамскнефтехим» — одно из крупнейших нефтехимических предприятий России. Предприятие выходит на новый уровень развития и ставит целью заметно усилить свои позиции в мире среди гигантов отрасли. Компания ежегодно выводит на рынок новинкиВ 1997 году на территории Нижнекамской промплощадки появилась нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК»В 2005 году правительство Татарстана инициировало проект ТАНЕКО. Первую очередь завода ввели в эксплуатацию в 2011 годуСегодня Татарстан является одним из лидеров по добыче нефти в России. За первое полугодие 2019 года предприятиями нефтегазохимического комплекса республики отгружено продукции на 860 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2018 годаНефтехимия и газохимия — основные точки роста Татарстана. Проекты, связанные с этим сектором экономики, включены в стратегию социально-экономического развития Татарстана до 2030 годаГК ТАИФ выстроила прочные и долгосрочные партнерские отношения со многими иностранными компаниями в сфере энергетики и нефтехимииВ 2017 году Группа компаний ТАИФ объединила под своим крылом сразу несколько крупных розничных продавцов моторного топлива — «Автодорстрой», «Карсар», «Татнефтепродукт» и «ТАИФ-НК» в единую сеть под управлением ООО «ТАИФ-НК АЗС»
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  • Первый нефтяной фонтан забил в Татарстане 25 июля 1943 года на Шугуровской скважине №1. Нефть Татарстана, которая манила на протяжении нескольких столетий, наконец была найдена.
  • Спустя 5 лет, 25 июля 1948 года, при испытании скважины №3 близ деревни Ромашкино забил еще один фонтан
  • 13 июля 1963 года открылась новая страница в истории нефтехимии Татарстана — «Казаньоргсинтез» выпустил первую партию своей продукции
  • ПАО «Казаньоргсинтез» — одно из важнейших для экономики Российской Федерации химических предприятий с 60-летней историей.
  • В ноябре 2018 года к 60-летию со дня основания и 55-летию со дня выпуска первой продукции предприятия ПАО «Казаньоргсинтез» запустил четыре новые печи пиролиза
  • В 2018 году «Казаньоргсинтез» произвел 1,8 млн тонн продукции органического синтеза. Основной продукцией предприятия являются полимеры и сополимеры этилена и поликарбонаты
    gelio.livejournal.com
  • 31 июля 1967 года родилось новое нефтехимическое предприятие — «Нижнекамский химкомбинат»
  • Сегодня «Нижнекамскнефтехим» — одно из крупнейших нефтехимических предприятий России. Предприятие выходит на новый уровень развития и ставит целью заметно усилить свои позиции в мире среди гигантов отрасли. Компания ежегодно выводит на рынок новинки
  • В 1997 году на территории Нижнекамской промплощадки появилась нефтеперерабатывающая компания «ТАИФ-НК»
  • В 2005 году правительство Татарстана инициировало проект ТАНЕКО. Первую очередь завода ввели в эксплуатацию в 2011 году
  • Сегодня Татарстан является одним из лидеров по добыче нефти в России. За первое полугодие 2019 года предприятиями нефтегазохимического комплекса республики отгружено продукции на 860 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2018 года
  • Нефтехимия и газохимия — основные точки роста Татарстана. Проекты, связанные с этим сектором экономики, включены в стратегию социально-экономического развития Татарстана до 2030 года
  • ГК ТАИФ выстроила прочные и долгосрочные партнерские отношения со многими иностранными компаниями в сфере энергетики и нефтехимии
  • В 2017 году Группа компаний ТАИФ объединила под своим крылом сразу несколько крупных розничных продавцов моторного топлива — «Автодорстрой», «Карсар», «Татнефтепродукт» и «ТАИФ-НК» в единую сеть под управлением ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Сегодня профессиональный праздник отмечают работники нефтяной, газовой и топливной промышленности. Нефтяная отрасль Татарстана прошла множество этапов становления: «казанская нефть» упоминается еще в документах Пушкарского приказа царского двора в 1636 году. А первая промышленная разработка нефтяного месторождения началась во время Великой Отечественной войны, когда топливо для обороны страны было жизненно необходимо. В процессе развития отрасль пережила трансформацию: сейчас помимо добычи черного золота республиканские нефтехимики успешно решают вопросы его переработки и поставляют продукты передела по всему миру.

В этот важный день «Реальное время» вспомнило, как зарождался и развивался один из ключевых секторов экономики Татарстана.

Фото Михаила Козловского, Максима Платонова, Олега Тихонова, Рината Назметдинова, из архива ПАО «Татнефть», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез»

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:26
    Прекрасные фотографии.
    А завтра в казани открывается очередной Татарстанский нефтегазохимический форум, на который съедутся не только со всей РФ, но и из за рубежа известные специалисты и фирмы.
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