День нефтяника: как развивалась нефтегазохимия Татарстана

Сегодня профессиональный праздник отмечают работники нефтяной, газовой и топливной промышленности. Нефтяная отрасль Татарстана прошла множество этапов становления: «казанская нефть» упоминается еще в документах Пушкарского приказа царского двора в 1636 году. А первая промышленная разработка нефтяного месторождения началась во время Великой Отечественной войны, когда топливо для обороны страны было жизненно необходимо. В процессе развития отрасль пережила трансформацию: сейчас помимо добычи черного золота республиканские нефтехимики успешно решают вопросы его переработки и поставляют продукты передела по всему миру.
В этот важный день «Реальное время» вспомнило, как зарождался и развивался один из ключевых секторов экономики Татарстана.
Фото Михаила Козловского, Максима Платонова, Олега Тихонова, Рината Назметдинова, из архива ПАО «Татнефть», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез»
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
А завтра в казани открывается очередной Татарстанский нефтегазохимический форум, на который съедутся не только со всей РФ, но и из за рубежа известные специалисты и фирмы.