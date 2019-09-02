В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) выступил с инициативой поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пожилой человек будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.



Сейчас выходящие на пенсию граждане могут получить пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия (по состоянию на день назначения) меньше 5% от суммы общей пенсии. Если же сумма выше 5%, то человеку назначается накопительная пенсия. Чтобы она была назначена, необходимо иметь около 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, пишет РБК.



Величина накопительной пенсии рассчитывается следующим образом: все накопленные средства гражданина делятся на период дожития, который сейчас составляет 252 месяца. В 2020 году он увеличится еще на шесть месяцев. ПФР же предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: Если инициатива будет поддержана, то накопительную пенсию будут назначать лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера. Таким образом для получения пенсии необходимо будет иметь на счету 450—500 тыс. рублей.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что в материалах Минтруда содержится информация о продлении моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года.