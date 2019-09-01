В Казани сегодня открылась первая в Повольже Кембриджская международная школа

В Казани сегодня открылась первая в Поволжье Кембриджская международная школа «Бала-Сити». В этом году школа примет 220 учеников начального, среднего и старшего звена.

В школе будут преподавать 50 российских педагогов и 15 учителей из Англии, США, Испании, Германии и Франции. При этом кончания выпускники получат два документа об образовании — российский государственный аттестат и кембриджский сертификат.

Также в школе будут изучать четыре языка: русский, татарский, английский и еще одни — по выбору, передает «Татар-информ».



Ранее «Реальное время» публиковало материал об изменениях в системе образования в этом году. В школах, в частности, появятся предметы «Культурные нормативы» и «родной язык».

