Обвиняемую в убийстве своего ребенка женщину из Башкирии отправили под стражу

Суд в Башкирии отправил под стражу 28-летнюю жительницу Дюртюлинского района, которую обвиняют в убийстве собственного полуторагодовалого ребенка.

Обвинение предъявлено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), передает пресс-служба башкирского Следкома. Статья предусматривает до 20 лет лишения свободы (пожизненное лишение свободы не может быть назначено женщине).

Как полагает следствие, ночью 29 августа 2019 года подозреваемая задушила своего годовалого ребенка, после чего закопала его в яме на территории своего придомового участка.

Напомним, ранее Следком опубликовал видео следственного эксперимента с обвиняемой. На видео женщина заявляла, что задушила и закопала младенца, потому что «не хотела, чтобы ребенок голодал и плакал».