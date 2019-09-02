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СМИ: Минобороны может достроить космодром «Восточный» вместо ПСО «Казань»

06:15, 02.09.2019
СМИ: Минобороны может достроить космодром «Восточный» вместо ПСО «Казань»
Фото: kremlin.ru

Публично-правовая компания (ППК) «Военно-строительный комплекс» может достроить космодром «Восточный» вместо ПСО «Казань».

Этот вопрос может быть решен по итогам совещания у президента России Владимира, которое он проведет 6 сентября непосредственно на «Восточном». До этого, 2 сентября, премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет совещание по поводу проблем строительства космодрома с членами правительства.

В обоих случаях помимо финансовых вопросов «Роскосмоса» речь пойдет о темпах строительства стартового стола под космический ракетный комплекс «Ангара» (часть второй очереди «Восточного»), а также о достройке объектов инфраструктуры первой очереди (стартовый стол под ракеты-носители семейства «Союз-2»), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Напомним, в начале июня на космодроме «Восточный» началось строительство второй очереди. Примерно тогда же «Роскосмос» официально подтвердил продолжение сотрудничества с ПСО «Казань».

15 августа глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал фотографии со стройки второй очереди космодрома «Восточный». На снимках видны грузовики и спецтехника с госномерами Татарстана.

ПромышленностьОПК Татарстан
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