СМИ: Минобороны может достроить космодром «Восточный» вместо ПСО «Казань»

Публично-правовая компания (ППК) «Военно-строительный комплекс» может достроить космодром «Восточный» вместо ПСО «Казань».

Этот вопрос может быть решен по итогам совещания у президента России Владимира, которое он проведет 6 сентября непосредственно на «Восточном». До этого, 2 сентября, премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет совещание по поводу проблем строительства космодрома с членами правительства.

В обоих случаях помимо финансовых вопросов «Роскосмоса» речь пойдет о темпах строительства стартового стола под космический ракетный комплекс «Ангара» (часть второй очереди «Восточного»), а также о достройке объектов инфраструктуры первой очереди (стартовый стол под ракеты-носители семейства «Союз-2»), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Напомним, в начале июня на космодроме «Восточный» началось строительство второй очереди. Примерно тогда же «Роскосмос» официально подтвердил продолжение сотрудничества с ПСО «Казань».

15 августа глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал фотографии со стройки второй очереди космодрома «Восточный». На снимках видны грузовики и спецтехника с госномерами Татарстана.