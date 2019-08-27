Решение казанского суда по делу топ-менеджеров «ИнтехБанка» оспорил акционер

Фото: "Реальное время"

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрит апелляцию на решение Вахитовского суда Казани по уголовному делу бывших зампредов «ИнтехБанка» Марселя Зарипова и Елены Наумовой. В апреле оба были освобождены от ответственности за преступление в связи с истечением срока давности, с чем не согласился один из акционеров лопнувшего банка.



Как выяснило «Реальное время», решение райсуда обжаловала Гузалия Газизуллина — учредитель фирм «Ритейл шуз» и «Полюс С», а также бенефициар компании «Грит плюс», которой ранее принадлежало 9,94% в уставном капитале «Интеха».

В рамках расследования дела «Интеха» имущество Газизуллиной оказалось под арестом. Райсуд этот арест сохранил — до результатов рассмотрения гражданского иска АСВ к Наумовой и Зарипову на сумму 873,6 млн рублей.

«Амнистию» банкирам, покаявшимся в преднамеренных действиях при банкротстве, заинтересованное лицо не оспаривает, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Верховного суда.

Напомним, в апреле Вахитовский суд Казани не стал выносить приговор покаявшимся банкирам Наумовой и Зарипову — прекратил их преследование за сроком давности. Это стало возможным после переквалификации обвинения со злоупотребления полномочиями на неправомерные действия при банкротстве.