Новое о жесткой посадке А321: переговоры пилотов, чествование на матче, «мародерство» на месте падения

Фото: ГУ МЧС РФ по МО

Одной из самых обсуждаемых новостей недели стала жесткая посадка самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний» из-за попавших в двигатели птиц. На борту было 226 человек, все пассажиры остались живы. Летчикам, посадившим самолет, присвоили звание Героев России.

Сегодня экипаж самолета с почестями встретили на стадионе в Екатеринбурге перед началом матча между «Уралом» и «Крыльями советов». Стадион отреагировал на их появление на поле их шквалом оваций. Командиру экипажа Дамиру Юсупову предоставили почетное право сделать первый удар по мячу.

К слову, хоккейный клуб «Нефтехимик» открыл экипажу самолета Airbus A321 бесплатный доступ на матчи клуба.

Утром СМИ опубликовали стенограмму переговоров пилотов А321. Известно, что прямо перед взлетом диспетчер сообщил экипажу воздушного судна об «отдельных перелетах птиц». Уже через несколько минут пилоты сообщили об отказе одного из двигателей.

Также СМИ сообщали о случаях мародерства на месте жесткой посадки самолета, но эту информацию опроверг Следком РФ. По заявлению ведомства, зона посадки оцеплена силами полиции в круглосутнчном режиме.

Высказывалось мнение, что чаек, ставших причиной аварии, к аэропорту могла привлечь расположенная рядом свалка. В Минэкологии Московской области признали существование таких свалок, однако большинство из них не привлекают большие скопления птиц.

«Реальное время» также поговорило с гендиректором «Уральских авиалиний» Сергеем Скуратовым, который поделился подробностями расследования инцидента.