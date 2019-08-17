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Стадион в Екатеринбурге встретил летчиков А321 овациями

15:53, 17.08.2019
Стадион в Екатеринбурге встретил летчиков А321 овациями
Фото: twitter.com/fckssamara

Экипаж самолета Airbus А321, который несколько дней назад совершил жесткую посадку с отказавшими двигателями, прибыл сегодня на матч между «Уралом» и «Крыльями Советов» в Екатеринбурге.

Стадион встретил их продолжительными овациями, а командир воздушного судна Дамир Юсупов сделал первый удар по мячу.

Напомним, в четверг пассажирский самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», произвел жесткую посадку на кукурузном поле в Раменском районе Московской области. Причиной стало попадание птиц в двигатель самолета. На борту находились 226 человек, все пассажиры остались живы. Летчикам воздушного судна присвоено звание «Героев России».

Подробнее об инциденте — в материале «Реального времени».

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