Стадион в Екатеринбурге встретил летчиков А321 овациями
Экипаж самолета Airbus А321, который несколько дней назад совершил жесткую посадку с отказавшими двигателями, прибыл сегодня на матч между «Уралом» и «Крыльями Советов» в Екатеринбурге.
Герои???????????? pic.twitter.com/qpIyGPiJoT— ФК Урал (@FCURAL) August 17, 2019
Стадион встретил их продолжительными овациями, а командир воздушного судна Дамир Юсупов сделал первый удар по мячу.
Напомним, в четверг пассажирский самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», произвел жесткую посадку на кукурузном поле в Раменском районе Московской области. Причиной стало попадание птиц в двигатель самолета. На борту находились 226 человек, все пассажиры остались живы. Летчикам воздушного судна присвоено звание «Героев России».
Подробнее об инциденте — в материале «Реального времени».Общество
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