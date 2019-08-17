Стадион в Екатеринбурге встретил летчиков А321 овациями

Экипаж самолета Airbus А321, который несколько дней назад совершил жесткую посадку с отказавшими двигателями, прибыл сегодня на матч между «Уралом» и «Крыльями Советов» в Екатеринбурге.

Стадион встретил их продолжительными овациями, а командир воздушного судна Дамир Юсупов сделал первый удар по мячу.

Напомним, в четверг пассажирский самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», произвел жесткую посадку на кукурузном поле в Раменском районе Московской области. Причиной стало попадание птиц в двигатель самолета. На борту находились 226 человек, все пассажиры остались живы. Летчикам воздушного судна присвоено звание «Героев России».

Подробнее об инциденте — в материале «Реального времени».