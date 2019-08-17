СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321

Фото: скриншот

Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов самолета Airbus 321, следовавшего по маршруту Москва-Симферополь Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье.



В 6.12 перед взлетом диспетчер сообщил об «отдельных перелетах птиц». Уже в 6:14 экипаж сообщил об отказе одного из двигателей и экстренно запросил разрешение на возвращение в аэропорт Жуковский. В 6.15 летчики попросили выслать скорую помощь и службу спасения». Диспетчер спросил, на какой высоте находится самолет и сколько людей на борту, а что поучил ответ «сели за полосой».

В 6:19 пилот доложил, что все пассажиры были эвакуированы. В 6:25 экипаж добавил, что жертв нет, сообщает Baza.

Ранее экипаж Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» рассказалжурналистам о том, как проходила аварийная посадка при выполнении рейса U6178 Москва — Симферополь. По словам первого пилота Дамира Юсупова, решение совершить экстренную посадку на поле пришло после того, как из строя вышел второй двигатель самолета. За успешные действия президент Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам.

Подробнее — в материале «Реального времени».