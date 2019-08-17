Следком опроверг сообщения о мародерстве на месте жесткой посадки А321
В Следкоме РФ опровергли появившуюся в СМИ информацию о случаях мародерства на месте жесткой посадки самолета Airbus 321, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь.
На месте происшествия сейчас круглосуточно работает следственно-оперативная группа, зону оцепили сотрудники полиции, которые, в частности, обеспечивают сохранность корпуса воздушного судна. С момента происшествия фактов нахождения посторонних лиц на месте происшествия не зафиксировано, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, в четверг пассажирский самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», произвел жесткую посадку на кукурузном поле в Раменском районе Московской области. Причиной стало попадание птиц в двигатель самолета. На борту находились 226 человек, все пассажиры остались живы. «Реальное время» опубликовало основные детали происшествия.
Также сегодня СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов Aibus A321 перед посадкой.
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