В Минэкологии Московской области прокомментировали возможные причины жесткой посадки А321

В Министерстве экологии Московской области признали наличие свалок недалеко от аэропорта Жуковский, из которого накануне вылетел самолет «Уральских авиалиний». Чаек могли привлечь именно эти объекты.

«Примерно в одном километре от аэродрома находится перегрузочная станция ООО «Экосервис», которая в прежние годы привлекалась к ответственности за экологические нарушения», — говорится в сообщении Минэкологии МО.

При этом в министерстве отмечают, что сейчас ситуация с отходами на этом объекте контролируется МинЖКХ области.

Еще один объект — незаконная свалка строительных и бытовых отходов по улице Наркомвод (вблизи озера Глушица), где несколько лет незаконно сбрасывались коммунальные и строительные отходы.

Отмечается, что у озера Глушица живут птицы, но большого скопления чаек не выявлено.

Напомним, что накануне самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в поле сразу после вылета из аэропорта Жуковский. Причиной послужило попадание птиц в двигатель.