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«Нефтехимик» открыл экипажу самолета Airbus A321 бесплатный доступ на матчи клуба

22:03, 16.08.2019
«Нефтехимик» открыл экипажу самолета Airbus A321 бесплатный доступ на матчи клуба
Фото: twitter.com/HCNeftekhimik68

Хоккейный «Нефтехимик» объявил, что готов бесплатно предоставить возможно посетить домашние матчи клуба экипажу самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Московской области.

«Ранним утром 15 августа самолет рейса Москва — Симферополь совершил жесткую посадку через минуту после вылета. Благодаря высокопрофессиональным действиям экипажа авиалайнера все 226 пассажиров были спасены!

Хоккейный клуб «Нефтехимик» восхищен героизмом этих людей! Если ваш экипаж однажды окажется в Нижнекамске, то для вас двери «Нефтехим Арены» всегда открыты, а на любой матч Вас будут ждать самые лучшие места! Низкий поклон Вам за подвиг!», — сообщает «Твиттер» «Нефтехимика».

Напомним, вчера пассажирский самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Москва — Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский произвел жесткую посадку в кукурузном поле в Раменском районе Московской области. На борту находились 226 человек, все пассажиры остались живы. «Реальное время» опубликовало основные детали происшествия.

Сегодня президент Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим самолет в поле в Подмосковье. Звание получили Дамир Юсупов и Георгий Мурзин. Остальные члены экипажа удостоены ордена Мужества. Это бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева, Яна Ягодина.

СпортХоккейОбщество Татарстан
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