«Нефтехимик» открыл экипажу самолета Airbus A321 бесплатный доступ на матчи клуба

Хоккейный «Нефтехимик» объявил, что готов бесплатно предоставить возможно посетить домашние матчи клуба экипажу самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Московской области.

«Ранним утром 15 августа самолет рейса Москва — Симферополь совершил жесткую посадку через минуту после вылета. Благодаря высокопрофессиональным действиям экипажа авиалайнера все 226 пассажиров были спасены!

Хоккейный клуб «Нефтехимик» восхищен героизмом этих людей! Если ваш экипаж однажды окажется в Нижнекамске, то для вас двери «Нефтехим Арены» всегда открыты, а на любой матч Вас будут ждать самые лучшие места! Низкий поклон Вам за подвиг!», — сообщает «Твиттер» «Нефтехимика».

Напомним, вчера пассажирский самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по маршруту Москва — Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский произвел жесткую посадку в кукурузном поле в Раменском районе Московской области. На борту находились 226 человек, все пассажиры остались живы. «Реальное время» опубликовало основные детали происшествия.

Сегодня президент Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим самолет в поле в Подмосковье. Звание получили Дамир Юсупов и Георгий Мурзин. Остальные члены экипажа удостоены ордена Мужества. Это бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева, Яна Ягодина.