Жириновский допустил переход на четырехдневную рабочую неделю с сентября

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что на четырехдневную рабочую неделю в России надо переходить уже с 1 сентября.

Как он написал в Instagram, идею перехода озвучила ЛДПР.

«На том, что жителям России необходим третий выходной, я начал настаивать много лет назад. Сокращенная рабочая неделя не только сбережет здоровье наших граждан, но и повысит эффективность их труда. Потом наше предложение «позаимствовали» и Всемирная организация здравоохранения, и общественно-политические силы внутри России. Но идея принадлежит ЛДПР!» — сказал Жириновский.

Ранее медики увидели ряд угроз в сокращении рабочей недели до четырехдневной. Они считают, что предложенная премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым инициатива приведет к росту ожирения и нервных расстройств.

ВЦИОМ сообщил, что почти половина жителей России (48%) не поддерживают сокращение рабочей недели до четырех дней.