Врачи рассказали об опасностях сокращения рабочей недели

Медики видят ряд угроз в сокращении рабочей недели до четырехдневной. Они считают, что предложенная премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым инициатива приведет к росту ожирения и нервных расстройств.

«В очень редких случаях люди начинают заниматься саморазвитием, в том числе спортом, если у них появляется свободное время. Девяносто пять процентов будут посвящать себя безделью. Поэтому увеличится и число людей с ожирением», — цитирует комментарий врача-терапевта Елены Тихомировой «РИА Новости».

Она также предположила, что дополнительный выходной при наличии любимой работы приведет к увеличению страхов, фобий и неврозов.

Тихомирова отметила, что эпидемии гриппа тоже продолжат распространяться, поскольку вирусом заражаются в автобусах и метро.

Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин также не уверен в положительном влиянии третьего выходного дня на психику. Люди физического труда останутся недовольны, поскольку их зарплата зависит от количества выполненной работы, убежден специалист.

Сомневается он и в положительном влиянии на семью. Дополнительному дню в обществе друг друга будут рады не все, утверждает психиатр.

«Если отношения плохие, то это лишний день для раздражения», — настаивает Пережогин.