Медведев: Киргизия свой лимит на революции в XXI веке уже исчерпала

Премьер РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что Киргизия исчерпала свой лимит на революции в XXI веке.

«И было бы очень плохо, если бы подобного рода события привели к политической, а стало быть, и экономической нестабильности в стране», — сказал Медведев по прибытии в Киргизию.

По его словам, Россия внимательно следит за событиями в Киргизии, однако происходящее является внутренним делом самой страны, пишет «Интерфакс».

Напомним, сегодня силовики предприняли вторую попытку штурма резиденции Алмазбека Атамбаева, в которой были задействованы несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. В результате бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был задержан.

После этого несколько сотен сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вышли на центральную площадь Ала-Тоо в Бишкеке. Толпа требует отставки президента Сооронбая Жээнбекова.