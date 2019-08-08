Сторонники Атамбаева потребовали отставки президента Киргизии

Несколько сотен сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вышли на центральную площадь Ала-Тоо в Бишкеке. Около нее расположены здания парламента и администрации президента.

Толпа требует отставки президента Сооронбая Жээнбекова, пишет ТАСС. Силовики уже начали оттеснять сторонников, для этого они используют светошумовые гранаты.

Напомним, сегодня силовики предприняли вторую попытку штурма резиденции Атамбаева, в которой были задействованы несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. В результате бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был задержан.