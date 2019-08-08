Силовики начали второй штурм резиденции экс-президента Киргизии

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Сотрудники правоохранительных органов начали новый штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области.

«Начался еще один штурм резиденции, звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты», — сообщает ТАСС со ссылкой на штаб бывшего главы государства.

Как сообщили в штабе экс-президента, находящиеся внутри здания пытаются оказать сопротивление, бросая в сотрудников спецназа камни и палки.

Это уже вторая попытка штурма за сутки.

Ранее было известно, что бывший президент Киргизии, дом которого штурмовали спецназовцы для его задержания, призвал не стрелять в мирный народ. В ходе первого штурма один сотрудник спецназа скончался от ранений после спецоперации, 15 человек госпитализированы.

Напомним, бывшего главу государства обвиняют в выдаче наградного оружия российским гражданам, в том числе членам ОПГ, незаконной покупке земли, сокрытии доходов.

