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Происшествия

Спецназ задержал бывшего президента Киргизии

17:22, 08.08.2019
Спецназ задержал бывшего президента Киргизии
Фото: kremlin.ru

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками правоохранительных органов.

«Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов», — сообщает ТАСС со ссылкой на штаб бывшего главы государства.

По его словам, вместе с экс-президентом с территории его резиденции в селе Кой-Таш вывезли несколько его соратников, в том числе бывшего главу президентского аппарата Фарида Ниязова.

Напомним, что сегодня силовики предприняли вторую попытку штурма, в которой были задействованы несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа.

Происшествия
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