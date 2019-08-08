Спецназ задержал бывшего президента Киргизии

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками правоохранительных органов.



«Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов», — сообщает ТАСС со ссылкой на штаб бывшего главы государства.

По его словам, вместе с экс-президентом с территории его резиденции в селе Кой-Таш вывезли несколько его соратников, в том числе бывшего главу президентского аппарата Фарида Ниязова.

Напомним, что сегодня силовики предприняли вторую попытку штурма, в которой были задействованы несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа.