Спецназ задержал бывшего президента Киргизии
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками правоохранительных органов.
«Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов», — сообщает ТАСС со ссылкой на штаб бывшего главы государства.
По его словам, вместе с экс-президентом с территории его резиденции в селе Кой-Таш вывезли несколько его соратников, в том числе бывшего главу президентского аппарата Фарида Ниязова.
Напомним, что сегодня силовики предприняли вторую попытку штурма, в которой были задействованы несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа.Происшествия
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