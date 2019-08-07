Главное к утру: остановка слива в Средний Кабан, платформа для успешных практик в Татарстане, отопление во время летних холодов

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 7 августа.



В Казани остановили канализационный слив в Средний Кабан. Это произошло после того, как жители поселка Первомайский пожаловались в соцсетях на слив канализационных стоков в озеро.

В Госдуме предложили включать отопление в многоквартирных домах во время летнего похолодания. Данную инициативу подал депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. По его словам, платежи за отопление приходят жильцам в течение всего года, а значит, просьбы граждан справедливы.

В сентябре в Татарстане будет запущена платформа для сбора и публикации лучших практик муниципальных районов, направленных на ускорение социально-экономического развития республики. На цифровой площадке все практики будут разделены территориально и по сферам применения.



Председатель совета директоров «Барс-Медиа» Марат Гараев и его дочь, директор компании Дина Гараева покидают свои посты. Причиной стали разногласия между акционерами. Гараев руководил компанией «Барс-Медиа» в качестве директора и председателя совета директоров в течение 21 года.

ВЦИОМ сообщил о снижении процента россиян, имеющих кредиты. К концу июля этого года доля граждан, у которых есть непогашенный кредит, составляет 51%. Это на 6% меньше, чем в аналогичный период 2017 года.

Продажи автомобилей в июле этого года снизились на 2%. Всего в России по итогам июля продано 139,9 тыс легковых машин. В прошлом году цифра была на 2,4% больше.