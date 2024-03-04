Закон о прогрессивной шкале НДФЛ хотят видеть 66% казанцев

Закон об увеличении налоговых ставок по мере роста дохода налогоплательщика хотят видеть 66% казанцев. Соответствующий законопроект подготовили к внесению в Госдуму 27 февраля.

Повышение налоговых ставок для физических лиц с более высокими доходами чаще одобряют респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (72%).

Аргументами жителей Казани были следующие: «Это справедливо», — отметили две трети опрошенных. «Возродится «серая» зарплата — и все. Будут получать номинально не более 400000 в месяц», — говорят 12% жителей. Затруднился с оценкой каждый пятый: «Для доходов до 5 млн отменить все налоги».

В послании к Федеральному Собранию 29 февраля Владимир Путин поручил модернизировать налоговую систему, в том числе перейти на дифференцированную шкалу НДФЛ. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, поддерживают ли казанцы эту инициативу. В опросе приняли участие экономически активные граждане.



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